Brit (99) zamelt met z'n rollator miljoenen in voor de zorg 17 april 2020

Een 99-jarige Brit heeft met zijn rollator honderd rondjes in zijn tuin gelopen en daarmee ruim 12 miljoen pond - ongeveer 14 miljoen euro - aan donaties ingezameld. Met het geld wil Tom Moore de gezondheidszorg in zijn land ondersteunen. "Ik voel me goed", zei de oorlogsveteraan in het Engelse dorp Marston Moretaine, in de omgeving van Cambridge, nadat hij z'n laatste ronde gelopen had. Veel artsen, verpleegkundigen, sportlui en politici hebben de senior al uitgebreid gefeliciteerd met zijn initiatief.

