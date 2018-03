Bril kruipt in andermans hoofd 08 maart 2018

Bezoekers kunnen een virtual reality-bril opzetten waarmee je in de hersenen kan kijken. Je kan zien wat er in de hersenen gebeurt en leren dat een ingeplante neurochip via neurostimulatie kan helpen bij patiënten met epilepsie of kan inwerken op het beven van een persoon die lijdt aan parkinson. Met een andere VR-bril kan je dan weer binnenkijken in je eigen hersenen en zien welke emoties je ervaart als je bijvoorbeeld in een achtbaan zit.