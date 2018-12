Brihang vertolkt stem van Frank Vandenbroucke 21 december 2018

Nu Lieven Van Gils even niet meer op het scherm is met zijn dagelijkse talkshow, werkt hij aan een documentaire over de overleden wielrenner Frank Vandenbroucke. De stem van het West-Vlaamse icoon wordt daarin ingesproken door Boudy Verleye (25), alias rapper Brihang (foto). Hij zou immers als geen ander de stem van de gevallen wielerlegende kunnen imiteren. De documentaire zal 'VDB. Ik ben God niet' heten en onder meer wedstrijdbeelden en interviews met zijn ouders, zijn dochter Cameron, zijn ex-vrouw Sandra en toenmalige collega's bevatten. Daarnaast worden ook exclusieve archiefbeelden gebruikt, onder meer verzameld door Paul De Geyter, VDB's gewezen manager. De woorden die Brihang zal inspreken zijn afkomstig uit interviews in het boek 'Ik Ben God Niet', de biografie die verscheen na zijn overlijden. De documentaire is in het voorjaar te zien op Canvas. (DBJ)

