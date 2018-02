Brigands serveren pannenkoeken 15 februari 2018

De Brigands, de oud-scoutsvereniging van Herentals, pakt op zondag 18 februari uit met een pannenkoekenbak. Het doet dat in samenwerking met sociale organisatie 'De Witte Vlinder'. Er worden twee pannenkoeken geserveerd voor de prijs van één euro. Tegelijkertijd is er een expo met postkaarten en gebedsprentjes van Onze-Lieve-Vrouw. De activiteit heeft plaats in het lokaal van de vereniging, Vest 9a in Herentals. De deuren zijn geopend van 13 uur tot 18 uur. (TJH)