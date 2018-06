Brieven 23 juni 2018

00u00 0

Liefdeshotel

Dit domein was jarenlang een rustige, aangename B&B waar ik zelf meermaals overnacht heb. De hardwerkende eigenaars hebben nooit een cent subsidie gekregen. Wellicht was de zaak niet excentriek genoeg voor Westtoerisme. Het wordt nu een zogenaamd 'Liefdeshotel'. Ik heb daar niets op tegen, maar waarom ineens die 20.000 euro susidies? Volgens Franky De Block luidt het antwoord: "Hier staat beleving voorop en het creëert een romantisch moment". Wel, die romantische momenten heb ik zelf ook beleefd telkens ik in die B&B verbleef!

E. De Schuyter, Oostende

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN