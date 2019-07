Exclusief voor abonnees Brieven 22 juli 2019

00u00 0

Beklemmend

Veel sterkte aan familie en vrienden van het slachtoffer op Tomorrowland. In de drukte van zo'n festival is het soms een heel beklemmend gevoel, zeker vooraan. Ik heb al meerdere malen vooraan gestaan op Graspop, maar uren hou ik het daar ook niet vol, gewoon door het gedrum op de voorste rijen. Respect trouwens voor de hulpverlening op zulke festivals. Ik heb op Rock Werchter ooit allergisch gereageerd op een insectenbeet en werd zeer goed geholpen in het geïmproviseerde ziekenhuis. Knap werk. Wat drugsgebruik op festivals betreft: gebruik je gezond verstand en blijf van die rotzooi af.

Koen Mariën

