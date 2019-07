Exclusief voor abonnees Brieven 22 juli 2019

00u00 0

Luc Bellings

"Nooit gedacht dat ik ooit in De Panne een 10 zou uitdelen, maar deze score is oververdiend!", schrijft Luc Bellings in zijn test van sliptongetjes (krant van zaterdag). Beste Luc, integenstelling tot wat jij denkt, zijn er in De Panne verschillende topadresjes van restaurants en brasserieën. Ook De Panne zelf verdient beter dan dat.

Carl Van Dessel

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis