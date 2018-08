Brieven 22 augustus 2018

Racisme op Pukkelpop

Het optreden van Kendrick Lamar zou beginnen rond 23.45 uur, anderhalf uur na het optreden van Imagine Dragons. Ik, als fan van Kendrick, besloot om onmiddellijk na dat optreden al vooraan te gaan wachten zodat ik een goede plaats had. Net als vele anderen stond ik dus anderhalf uur van te voren te wachten. Rond 23.30 uur, een kwartier voor Kendrick begon, kwamen de twee meisjes samen met een vriend aan. Ze begonnen te duwen, trekken en schelden dat we aan de kant moesten gaan. Daarop werden ze teruggefloten. "Iedereen wil hier staan, maar wij staan hier al langer te wachten. Stop met duwen en trekken en blijf gewoon staan", klonk het. Het meisje begon daarop te roepen: "Kendrick Lamar is black and I am also black, so fuck off." Toen zong een jongen 'De Congo is van ons'. De vriend van de twee meisjes riep meteen: "Kom, zing nog eens" en zette het zelf in. Tijdens het concert begonnen de drie weer te duwen - de beveiliging vroeg hen daarmee op te houden. Sarah H. zegt op Instagram dat ze het hele concert heeft gehuild. Voor zover ik het kon zien, stond ze te dansen en zingen.

Malou Houdmeyers

