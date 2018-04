Brieven 25 april 2018

Geen idee

Toch straf dat men steeds weet dat het géén terreur is, terwijl men voor de rest geen idee heeft waarom de dader zoiets deed. En later laat men het overwaaien, zodat niemand zich nog vragen stelt of geeft men een idiote verklaring. Men stelt zich zelfs de vraag of hij met opzet het voetpad opreed.

Peter Servranckx

