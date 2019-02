Brieven 11 februari 2019

00u00 0

Superheld

'Topdokter redde het dochtertje van onze journalist' (krant van zaterdag). Maar ook voor ons is professor Marc Gewillig een superheld. Na alle tegenslagen, operaties en een openhartoperatie mogen we dit weekend onze dochter haar 9de verjaardag vieren. Zonder hem hadden we haar niet meer!

Saskia Demeestere

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN