Brieven 30 november 2018

00u00 0

Nog altijd zelfde prothese

In 1986 is bij mij een heuprothese geplaatst in de Heilig Hartkliniek in Asse, door de inmiddels overleden orthopedist dr. Jozef Vermeiren. Ik kon op dat moment niet meer stappen. Het ging om een systeem dat moest ingroeien in het dijbeen. Vandaag, 32 jaar later, ben ik 63 en heb ik nog steeds dezelfde prothese, waarmee ik alles kan doen en waarvoor ik dokter Vermeiren nog steeds dankbaar ben. Ik ga twee keer per week zwemmen om mijn spieren in conditie te houden, dat is alles. Ik ben ervan overtuigd dat vele mensen door deze ingrepen (knie of heup of andere) op de been worden gehouden. Deze verhalen mogen ook aan bod komen in de krant.

Viviane Van Humbeeck, Wemmel

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN