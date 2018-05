Brieven 25 mei 2018

OVERVALLERS AL VRIJ

Twintig politieploegen en een helikopter van de federale politie voor het vatten van twee overvallers in Kobbegem... en dan beslist een magistraat op een bureau in Brussel om deze twee mannen de volgende dag vrij te laten. Hoe de politie dit volhoudt, weet ik niet. Waar blijven zij de moed halen om steeds opnieuw achter dat gespuis aan te gaan en deze voor het einde van hun werkshift opnieuw vrij op straat te zien lopen. Ik vraag mij af wie de rekening betaalt van de interventie. Wij? Pak deze mannen op en laat ze werken voor de maatschappij tot de rekening betaald is.

Patrick Deneve, Asse

