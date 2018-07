Brieven 27 juli 2018

Voetbalveld

Terwijl vele honderden landbouwers hun gewassen niet meer mogen besproeien vanwege het schrijnende watertekort, vraagt de Pro League aan de droogtecommissie of de clubs hun velden toch verder mogen blijven bewateren. Dat vind ik straf. De geteisterde landbouwers moeten van hun velden léven, hun gezinnen onderhouden. En als straks hun oogst mislukt, betalen wij als consumenten meer voor geïmporteerde groenten. De meeste profclubs beschikken over veel meer miljoenen om een oplossing te vinden. Maar ja, geen minister of commissielid zal hiervan wakker liggen. Zij schuiven vanaf dit weekend weer aan in een eretribune of luxueuze loge, waar ze een gratis maaltijd krijgen waarvan de ingrediënten waarschijnlijk niét afkomstig zijn van onze Vlaamse velden.

Karl De Rijck

HLN