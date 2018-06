brieven 26 juni 2018

00u00 0

Oldtimers bij de keuring

De klacht van lezer Mike Grielens over de behandeling van zijn oldtimer bij de keuring, is heel herkenbaar (Dialoog van gisteren). Als oldtimer-eigenaar word je als een crimineel behandeld die schuldig is totdat hij het tegendeel bewijst. Tref je bovendien de verkeerde persoon, dan wordt je bezit, waar je veel geld, tijd en liefde in hebt gestoken, beschadigd door ondeskundig gedrag van de keurder. Ik heb hetzelfde meegemaakt met een oldtimer en een recente auto als lezer Grielens. In As werd ik uit pure onwil weggezonden met een auto die in Alken gewoon werd goedgekeurd. Ik was vroeger uitbater van een oldtimergarage in Lanaken, maar kon bij gebrek aan tijd en geld - en ook in het belang van mijn klanten en mijn zaak deze kwesties niet aankaarten uit vrees voor nog meer tegenwerking. Maar ik kan wel een boek schrijven over kafkaiaanse voorvallen en pesterijen bij de keuring.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN