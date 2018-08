brieven 17 augustus 2018

Aretha Franklin

De Queen of Soul is niet meer. De muziekwereld heeft een icoon verloren. Zonder haar zal de wereld nooit meer dezelfde zijn. Rust in vrede, Aretha. Medeleven voor haar familie en vrienden.

Michel Van Limbergen

