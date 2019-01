Brievenbus hangt 1,84 meter hoog 22 januari 2019

Wie in deze bus in de Hoegaardse deelgemeente Hoksem een brief wil posten, heeft maar beter een lange arm. De gleuf bevindt zich op liefst 184 centimeter hoogte. De brievenbus stond oorspronkelijk in een andere straat, maar nu daar rioleringswerken aan de gang zijn, werd ze tijdelijk aan een haag opgehangen. "Dit hebben wij niet gedaan", zegt Steve De Loor van Bpost. "We sturen iemand ter plaatse om te bekijken of die bus op een reglementaire manier geplaatst kan worden." Als de rioleringswerken klaar zijn kan de bus terug naar haar oude plaats - en hopelijk ook naar vertrouwde hoogte. (VDWT)

