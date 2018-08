Brief van marc Dutroux aangekomen bij familie slachtoffers 30 augustus 2018

De brief die Marc Dutroux via zijn advocaat aan zijn slachtoffers of hun nabestaanden heeft geschreven, is aangekomen bij de vroegere advocaat van de familie van slachtoffer An Marchal. Dutroux' advocaat Bruno Dayez schrijft dat Dutroux belooft dat hij nooit meer op eigen initiatief contact zal zoeken. Maar hij is bereid om te antwoorden op hun vragen. "We willen niet polemiseren, maar op een heel kleine schaal bijdragen aan het helen van de wonden."

