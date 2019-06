Exclusief voor abonnees Brief van dedag "De flaters in het Oosterweeldossier blijven aanhouden" 21 juni 2019

Deze week waren het 'Brugdagen', waar Antwerpenaars kunnen meepraten over een nieuwe Scheldebrug die beide oevers vlotter met de fiets of lopend met elkaar zou moeten verbinden. "Want we hebben geleerd van de aanvankelijke fout met Oosterweel", zo zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. "Nu betrekken we brede lagen van de bevolking vanaf het begin." De Antwerpse N-VA-schepen voor Mobiliteit Koen Kennis voegt eraan toe dat de voetgangers- en fietsersbrug een essentieel onderdeel is voor het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk van Antwerpen (sic). Er is in ieder geval al 71 miljoen euro voor gereserveerd.

