BRIEF van de dag "O nee, het is weer die mevrouw met haar allergieën" 30 juli 2018

Tweesterrenchef Nick Bril van 'The Jane' liet zich vorige week het volgende ontvallen: "Al die allergieën en speciale wensen van gasten zorgen voor chaos in de keuken. Heel vervelend voor ons en voor de andere klanten die lang moeten wachten." Ik ben allergisch aan álle plantaardige voedsel. Dus ja, ik ben die moeilijke klant. Ik ga dan ook niet naar een sterrenrestaurant, want er blijft niets meer over om op mijn bord te leggen. Ik ga naar brasserieën waar ze mij kennen. Maar zelfs daar krijg ik opmerkingen.

