BRIEF van de dag "Kleine lettertjes lezen, mijnheer, u moet een nieuw treinticket kopen" 16 januari 2019

00u00 0

Als enig treinstation in België moet men in het station Nationale Luchthaven gebruik maken van exitpoortjes. In de trein ernaar toe wordt dit ook gemeld, vlak voor aankomst. Ik ben een 69-jarige Nederlander en niet zo vertrouwd met de gebruiken op Zaventem. Op 13 januari nam ik in Tienen de trein naar de luchthaven, de dag ervoor had ik online een ticket van 11,80 euro gekocht en uitgeprint. Ik vertrok om 12.49 uur en arriveerde om 13.21 uur. Tijdens deze reis van een half uurtje, werd mijn ticket twee keer door de conducteur gecontroleerd. Twee keer was alles oké. Vlak voor aankomst stop ik mijn ticket in het prullenbakje in de coupé. Opgeruimd staat netjes. Ik stap af en begeef me naar de uitgang van het station. Daar staan inderdaad poortjes... maar die gaan niet open. Direct word ik ingesloten door drie, in een lichtblauw jasje gestoken figuren, die naar mijn vervoersbewijs vragen. Antwoord: Dat heb ik na tweemaal gecontroleerd te zijn netjes in de prullenbak gedeponeerd. Laconiek antwoord van de woordvoerder van de drie: Dat moet u altijd bijhouden zolang u op NMBS-terrein bent. Kleine lettertjes lezen, mijnheer! U moet een nieuw biljet kopen. Tegelijkertijd wordt de weg naar het poortje voor mij versperd. Natuurlijk sputter ik tegen, ik had immers al betaald. Hoe kon ik weten dat ik het biljet nogmaals nodig zou hebben. Dat wordt niet omgeroepen in de trein. Ik voel me meer dan beledigd, zie mijn kans en wurm mij door het poortje. Een van de blauwe knullen, een dertiger, trekt me hardhandig aan de arm en ontdoet mij van mijn handbagage. Hij grijnst en roept om versterking. Twee breedgeschouderde, in een carnavalesk rood gestoken mannen sluiten mij in. Niemand zegt hoe hij heet of wat zijn taak is. Ze voelen zich een soort pseudo-politie en doen gewichtig. Ik trek wit weg van opkomende woede en even komt de gedachte in mij op mij hardhandig te verzetten tegen zoveel onrecht. Maar mijn bagage staat nog bij de grijnzende dertiger en mijn vlucht vertrekt over ruim een uur. Trillend van ingehouden woede leg ik het geval nogmaals uit. Geen genade. Dus stop ik nog eens 11,80 euro in de automaat om mijn vlucht te kunnen halen en de bagage terug te krijgen. Pas uren later, nadat ik was gekalmeerd, kreeg ik het idee om op mijn gsm te kijken, want een online bestelling bij NMBS wordt gevolgd door een bevestigingsmail. Ik ben niet echt van het digitale tijdperk en dus niet zo op de hoogte. Maar jawel, ik vond de bevestiging dat ik voor 13 januari 2019 een aankoop had gedaan voor een biljet van Tienen naar de Nationale Luchthaven. Dank je wel, NMBS, prima service van mensen die op de hoogte zijn en bekend met de procedure. Niemand van de mensen die er elke dag mee te maken hebben, kon mij op het idee brengen om - nadat ik gezegd had online een biljet te hebben gekocht - eens op mijn gsm te kijken. Passagiers laten intimideren door zogenaamde 'bewakers' - die niet eens het fatsoen hebben zich te legitimeren - dát wel. Die mensen enige kennis meegeven is te veel gevraagd. De biljettenautomaat plaatsen bij de uitgang, dat waren ze ook niet vergeten. Naam bekend

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN