BRIEF van de dag "Gescreend op zedenfeiten en drugs" 19 februari 2018

Na de verklaring van Oxfambaas Roland Van Hauwermeiren draait mijn maag om. In 2013 heb ik in Vietnam gewerkt als vrijwilliger in een school voor zwaar gehandicapte kinderen ten gevolge van de Agent Orange War. Vooraleer ik naar Vietnam kon vertrekken, werd ik in België gescreend op zedenfeiten, drugs, zware misdrijven,... en moest ik een 'clean' rapport kunnen opsturen om in aanmerking te komen. Dit rapport werd door de Vietnamese autoriteiten nagezien en op basis daarvan kwam je al dan niet in aanmerking. Kom me nu niet vertellen dat een Oxfambaas deze regels niet kent. Zeker als je ziet dat hij voor eerdere feiten reeds werd uitgesloten, maar toch voor andere ngo's kon blijven werken. In mijn periode als vrijwilliger was mijn hoofdzaak de kinderen verzorgen en niet naar feestjes gaan. Als er al eens een feestje werd gegeven (verjaardag, Kerstmis), dan was dit onder strenge controles en niet met de bedoeling om te dansen met schaars geklede meisjes, maar wel om de gehandicapte kinderen een onvergetelijke avond te bezorgen. Mijn slaapplaats was op een kamer tussen de lokale bevolking en niet in een dikke villa met zwembad, betaald door de mensen die giften doen. Schandalig. Stop dit hypocriet gedoe en profiteer niet van de lokale bevolking, noch van de giften van brave burgers.

