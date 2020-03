Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag Opkikkertje in coronatijden 31 maart 2020

Ik was blij verrast toen ik vanmiddag boodschappen ging doen in de Lidl in Middelkerke. Voor de ingang stond een vriendelijke winkelbediende. Met de glimlach bood ze een paar handschoenen en een winkelkarretje aan. Bij het terugbrengen van het winkelwagentje gingen de handschoenen in de vuilnisbak. Bovendien kreeg ik nog een gel aangeboden om mijn handen te ontsmetten, zodat ik helemaal veilig terug naar huis kon. Daarbovenop kreeg ik nog een zeer vriendelijke lach en een dank voor het winkelen. Dat was een opkikkertje in deze coronatijden. Ikzelf werk in de zorg, maar deze dame verdient een dubbel schouderklopje van haar manager. Proficiat!

Linda Kyndt, Oostende