BRIEF van de dag "Red onze zomerkampen. Blijf in uw kot" 14 april 2020

00u00 0

We willen allemáál dat het geen zomer in ons kot wordt. Wel, blijf dan nú in je kot. Zodat jij over een paar maanden toch dat dagje zee, Ardennen of Limburg kan doen. Zodat ik - en vele andere jongeren, waaronder misschien uw eigen kinderen - deze zomer een fantastisch (zee)scoutskamp kan beleven. Veel mensen klagen dat hun leven is stilgevallen. Dat ze nergens naartoe mogen. Maar eerlijk, ik hoop dat jullie allemaal beseffen hoe goed je het eigenlijk hebt. Ik ben 26 en woon officieel in De Pinte, maar mijn leven speelt zich grotendeels af in Blankenberge en... in het Nederlandse Terneuzen. Geen makkelijke situatie. Sinds mijn achtste ga ik al naar de zeescouts in Blankenberge. Ondertussen geef ik elke zaterdag vol enthousiasme leiding als 'Akela' aan onze achttien fantastische welpen. Vóór deze corona-epidemie was ik elke dag met de scoutsbeweging bezig. Naast scouts heb ik nog een passie en uitlaatklep: zeilen. Nee, niet met jachten, wel met een Laser Radial. Denk maar aan Evi Van Acker op de Olympische Spelen. Ook zeilen doe ik aan onze kust. Oh ja, ik zou het nog vergeten, ik werk! Ik ben leerkracht. Nee, niet in De Pinte, Gent of omstreken. Ik ben 'docente natuurkunde' in Terneuzen. Vandaag geef ik letterlijk les over de grens heen. Ik in De Pinte, op de zolder. Mijn leerlingen in Nederland, verspreid over Zeeuws-Vlaanderen. Ik doe dit met hart en ziel, maar ik kan niet zoals veel van mijn collega's persoonlijke opdrachten aan de deur van mijn leerlingen gaan leggen. Mijn leven speelt zich af in twee verschillende landen met verschillende maatregelen. Jullie sociale leven is stilgevallen, maar als je gaat wandelen of fietsen, is de kans vrij groot dat je weleens een collega of kennis tegenkomt waarmee je toch die enkele woorden kan uitwisselen over die anderhalve meter afstand. Maar voor mij, en ik ben heel zeker dat ik niet alleen ben, is deze kans zo goed als onbestaande.

