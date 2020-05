Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Mijn vrouw heeft Al maanden geen bezoek meer gehad" 11 mei 2020

Mijn vrouw heeft op 19 januari een hersenbloeding gehad. Ze lag op de afdeling intensieve zorgen tot en met 16 maart, sindsdien ligt ze in een gewone eenpersoonskamer, maar dan kwam de lockdown en mocht ze geen bezoek meer ontvangen. Mijn vrouw is aan de rechterkant volledig verlamd en praten gaat erg moeizaam, waardoor ik niet eens met haar kan bellen. Vanaf vandaag mogen de winkels weer open, je mag met vier op bezoek gaan en je mag een afspraak maken met een dokter in het ziekenhuis, maar je mag nog altijd niet op bezoek bij patiënten in dat ziekenhuis. Ik heb ook de indruk dat daar zelfs nog niet over gedacht wordt. Ik heb alle begrip voor de maatregelen, maar het is psychisch heel erg zwaar, zowel voor mijn vrouw als voor mij. Ik hoor nu ook van de artsen dat ze geen verbetering merken in haar toestand. Ze vermoeden dat het komt omdat ze niemand ziet en ze daardoor de moed laat zakken. Kan er ook ook eens met onze groep rekening gehouden worden? De patiënten die langdurig in een ziekenhuis moeten verblijven? Misschien kunnen er toch uitzonderingen gemaakt worden?

Yves Martens

