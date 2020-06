Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Waar ligt de grens?" 15 juni 2020

Leopold II was moreel verantwoordelijk voor leed dat meer dan honderd jaar geleden in Congo werd aangericht. Voor Koen Fillet is dat de vrijgeleide om zijn standbeelden met verf te bekladden en ze te laten staan als postume schandpaal en eeuwige vlek op het Belgische blazoen. De radiopresentator en beeldend kunstenaar roept op om ze te gebruiken als doelwit voor verontwaardiging en woede van een militante groep. Besmeuren, beschadigen en uiteindelijk vernielen liggen dicht bij elkaar, zoals inmiddels op diverse plaatsen is gebleken. Ik sta versteld dat openbaar kunstbezit onteerd mag worden en kan er niet bij dat een kunstenaar daartoe aanzet. Veel politici gaan mee in dat opruiende verhaal. Dergelijke acties zijn barbaars en doen me denken aan de vele varianten van iconoclasme en beeldenstorm die de mensheid heeft meegemaakt. Waar ligt de grens als men zich verongelijkt voelt en zijn gramschap mag botvieren op kunst? Met die aan terrein winnende mentaliteit moeten ook de musea zich grote zorgen maken.

