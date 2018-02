Brief van de dag "Belg wil wél helpen" 15 februari 2018

00u00 0

Haïti werd in januari 2010 getroffen door een zware aardbeving die meer dan 200.000 doden eiste. Direct na de ramp werden wereldwijd hulpacties opgestart. Maar acht jaar later is het land nog steeds een grote ruïne. Waar is al dat geld naartoe gegaan?

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Oeganda

Kampala

Haïti

Oxfam

politiek

ramp

aardbeving

natuurramp