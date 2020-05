Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag Peuters testen bij elk mild symptoom? 25 mei 2020

Onze tweeling van anderhalf is afgelopen maandag 18 mei van de opvang naar huis gestuurd, aangezien ze beiden diarree hadden. Volgens de opvang is dit één van de symptomen van het virus... Ze mogen pas terug als ze getest zijn geweest. Volgens onze huisdokter is het niet gebruikelijk dat kinderen van deze leeftijd getest worden, toch niet met deze milde symptomen. Beiden zijn volop bezig met het aanmaken van tandjes, dat gaat regelmatig gepaard met lichte koorts en diarree. Toch hebben we de tests laten uitvoeren in de triagepost van Diest. Ons gezin van vijf moest in thuisquarantaine tot de resultaten beschikbaar waren. Afgelopen week regelmatig naar de huisdokter gebeld, de resultaten bleven uit. Gisterennamiddag waren ze er nog steeds niet, waardoor de huisdokter zelf is beginnen rondbellen. Conclusie: de stalen waren anoniem verstuurd geweest naar Leuven, waardoor ze vernietigd zijn. Hierdoor moesten we gisteren in de late namiddag opnieuw met de tweeling naar de triagepost voor een nieuwe test. De resultaten zullen er pas maandag zijn. Een spoedprocedure was onmogelijk. Dit alles zorgt ervoor dat we onze kinderen niet naar de opvang kunnen sturen, hoewel de kans heel groot is dat er niets aan de hand is. Mijn vrouw werkt op een school. Indien die test toch positief zou zijn, is er een volledige week verloren gegaan. Wat uiteraard wel grote gevolgen kan hebben. We hebben ons steeds perfect aan de maatregelen gehouden, maar als we op dit systeem moeten vertrouwen, vrezen we het ergste. Wat met de kinderen in de opvang? Moeten zij elke keer getest worden als ze milde symptomen hebben?

Wouter en Stephanie Van Steenkiste

