Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Aanvraag hinderpremie werd geweigerd" 05 mei 2020

00u00 0

Door de coronamaatregelen hebben wij, net als veel andere kleine ondernemers in de bouw, onze deuren moeten sluiten. Ik ben onderhoudstechnieker en installateur van ventilatiesystemen in bestaande en bewoonde woningen. Niet-essentiële werken die binnenshuis uitgevoerd moeten worden, zijn momenteel immers niet toegelaten. Toch is mijn aanvraag voor een hinderpremie geweigerd. Waarom? Omdat ik, op basis van mijn inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, zogezegd alles in de bouw mag doen. Men veronderstelt dat ik zomaar dak-, metsel-, schilder- en loodgieterijwerken kan doen, ook al ben ik daarvoor niet opgeleid. Ik heb dan ook beroep aangetekend tegen de weigering.

De compensatiepremie van 3.000 euro volstaat immers niet als je zes weken de deuren moet sluiten. Want intussen moeten wij wel de verzekeringen, belastingen, leveranciers en boekhouders blijven betalen.

Naam bekend

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen