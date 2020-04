Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Zijn zo belangrijke structuur is weggevallen" 22 april 2020

00u00 0

Ik ben mama van een bijna 14-jarige zoon met autisme. Mijn zoon volgt les in het bijzonder onderwijs, B-stroom, eerste middelbaar. Sedert de lockdown gaat het niet goed met hem, want thuis oefeningen maken die normaal op school gemaakt moeten worden, dat gaat niet in het hoofd van een autist. Zijn zo belangrijke structuur is weggevallen. Structuur thuis is niet hetzelfde als structuur in onderwijs speciaal voor leerlingen met autisme. Ik heb mijn zoon voorbereid op deze vorm van preteaching, lessenroosters uitgeprint met de lesuren erop, pauzes, een volledig schema zoals hij het graag heeft. Maar dan ging Smartschool de eerste morgen al plat. De eerste les gaat later door, een andere les gaat niet door. Mijn anders zo lieve zoon wordt boos, want zijn structuur klopt niet, zijn schema valt weg. Als er op zijn schema rekenen staat, dan kan je hem geen taal geven. Dat lukt niet. Mijn dochter heeft het ook moeilijk want zij kan de oefeningen die ze gekregen heeft van haar juffen nauwelijks maken. En mama, die ploegde voort zoals de afgelopen weken. Meneer de minister, u zegt twee uur per week helpen met de kinderen. Mijn zoon heeft vier uur les per dag. Dit betekent vier uur per dag bezig zijn met hem. Een kind in het bijzonder onderwijs kan moeilijk zelfstandig werken. Wat zeg ik? Preteaching in het bijzonder onderwijs is niet doenbaar. Kinderen met beperkingen hebben dringend nood aan de begeleiding en extra zorg die zij normaal op school krijgen.

Naam bekend

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen