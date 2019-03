BRIEF van de dag "Ook mijn dochter zat klem tussen deuren van bus" 14 maart 2019

Ook mijn dochter kwam enkele maanden geleden klem te zitten tussen de deuren van de bus. Bij haar was het zo dat haar arm en valies uit de bus staken en zij zelf nog in de bus zat. Ook haar bus reed enkele meters verder en met hulp van medepassagiers is de chauffeur uiteindelijk gestopt. Ze kon uitstappen. De chauffeur deed echter niet de moeite om na te gaan of ze gekwetst was. Ook haar arm liep een lichte kneuzing op. Na het indienen van een klacht werd mij ook gemeld dat dit normaal niet kan gebeuren. Mijn dochter heeft autisme en durft sindsdien geen bus meer te nemen. De Lijn wilde wel met haar het traject opnieuw afleggen om haar angst te overwinnen. Mijn dochter wilde daar liever niet op in gaan. Het alarm faalt dus wel vaker!

Eveline Demeyer

