Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "2.500 euro betaald, nog geen minuut op camping geweest" 29 april 2020

Ouders betaalden 1.220 euro voor hobby's die al maanden stilliggen, lees ik. Wel, wij en vele anderen betaalden 2.500 euro voor ons plekje op de camping waar we in 2020 nog geen minuut hebben doorgebracht. Wij zijn sinds november 2019 nog niet naar onze caravan in West-Vlaanderen kunnen gaan en vragen ons af in welke staat we deze gaan terugvinden. Vorige winter hadden enkele caravans immers ongewenst bezoek gekregen met de nodige vervuiling en schade tot gevolg, vandaar onze frustratie.

F. Cabooter, Hoboken