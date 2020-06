Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Moeder behoort tot de vergeten groep" 03 juni 2020

Maandag 8 juni nam ik een dag verlof. Ik had met mijn moeder een ijsje of een pannenkoek kunnen gaan eten. Ze zou ervan genoten hebben. Maar ze mocht niet mee. Ze behoort immers tot de vergeten groep van mensen in een woonzorgcentrum. Geen plaats in de bubbel voor haar. En helaas is er ook geen lobbygroep die het opneemt voor mijn moeder van 91 die lijdt aan dementie. Ik weet het, electoraal stelt ze niks voor, ze brengt haar stem niet meer uit. Economisch stelt ze ook niks voor. Haar volledig pensioen en een deel van haar spaarcenten gaan elke maand naar het woonzorgcentrum, ook al werkte ze al op haar 14de. Maatschappelijk stelt ze niks voor, hoewel ze geëngageerd was tot haar 80ste. Maar voor mij betekent ze heel veel, meneer Beke. Mijn moeder ga je niet zien in de woonvlog van 'Iedereen beroemd', ze zegt immers niks meer. Dus telefoneren en videobellen is geen optie.

Sinds 12 maart heeft mijn moeder geen straaltje zon meer op haar tere huid gevoeld. Maar dat lossen we wel op met wat extra D-cure, zeker.

Bij mijn bezoekje van 15 minuten met ontsmette handen, mondmasker, achter plexiglas, op anderhalve meter afstand en onder toezicht, heb ik doffe, vragende, verwarde ogen gezien. Ogen die nog eens zouden fonkelen, mocht ze haar achterkleinkind zien. Maar dat kan al helemaal niet.

Ik verwijt de mensen van het woonzorgcentrum niets, want zij zouden het wellicht ook liever anders zien. Ze doen wat ze kunnen en wat hen is opgelegd: onze ouderen beschermen. Akkoord, maar dit neigt al meer naar opsluiting. Want ja, alles voor de statistieken.

Tijd om de bezoekregeling voor de wzc's te versoepelen, meneer Beke. Maak het wat leefbaarder voor bewoners én hun familie.

Liliane Annaert

