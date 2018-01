BRIEF van de dag Nieuwjaarswens 00u00 0

Beste leiders van het land, nu het nieuwe jaar zich aankondigt en veel mensen weer dezelfde goede voornemens gaan verkondigen, zou ik jullie iets willen vragen. Of het mogelijk zou zijn om een keer geen ruzie te maken in aanloop naar de verkiezingen. Ook niet van alles en nog wat te beloven om daarna weer het oude recept te gebruiken. Wij burgers zijn niet achterlijk. Jullie slogans zijn zo flinterdun en zien er veel leuker uit dan ze zijn. Nog iets wat tegenvalt, is dat burgers alsmaar meer moeten inleveren terwijl er een teveel aan ministers, ambtenaren en kabinetten zijn. Politieke postjes blijven steeds maar groeien, maar als burger weten wij hoe het komt: afschaffen staat niet in jullie woordenboek. Jammer dat eigenbelang bij politici belangrijker is dan het land goed te besturen. Nochtans vraagt de burger niets liever dan politici die met een gezonde en gedurfde visie op de toekomst het land leiden.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee