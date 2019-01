BRIEF van de dag "Onvoorstelbaar hoe schokkend mensen reageren op miskraam" 31 januari 2019

00u00 0

'Beter nu dan over een paar maanden.' Of: 'Gelukkig héb je al kindjes.' Of nog: 'Er was waarschijnlijk iets mis met de baby, dus beter zo.' Je kan je niet voorstellen wat voor schokkende opmerkingen je krijgt na een miskraam. Ik kan niet meer stil toekijken hoe mensen keer op keer gekwetst worden, terwijl ze juist nood hebben aan warme woorden van troost. Vandaar mijn verhaal.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN