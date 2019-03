Exclusief voor abonnees Brief van de dag "Mijn schoonvader misbruikte mijn vrouw. Jehova wou dat niet horen" 30 maart 2019

Ik wil reageren op de Pano-reportage "Jehova, het paradijs voor pedofielen". Zelf ben ik 20 jaar ouderling geweest en kan dus meespreken over deze zaak. Ik had een schoonvader die zijn handen niet kon thuishouden van zijn dochters, onder wie mijn vrouw die inmiddels overleden is. Toen zij er in haar jeugd mee naar buiten trad, kwam zij voor het comité (rechtbank van de ouderlingen). Het was haar woord tegen dat van haar vader. Wegens gebrek aan getuigen werd de zaak afgevoerd. Toen ik later met haar huwde, vertelde ze mij hoe moeilijk het was mannen te vertrouwen. Dit had een duidelijk letsel bij haar veroorzaakt, hoewel er in ons huwelijk nadien weinig van te merken was... gelukkig! Toen ik ouderling was, vergreep dezelfde man zich aan haar zus. Toen ben ik naar de politie gestapt. Mijn schoonvader is voor de rechtbank gedaagd en zat 2 jaar in de gevangenis. Ik heb nadien dit aan mijn toenmalige mede ouderlingen gemeld, die er nota van hebben genomen. Toch is de man bij de getuigen nooit veroordeeld geweest hiervoor. Ik beveel slachtoffers daarom aan om steeds aangifte te doen bij de politie, alvorens naar de ouderlingen toe te stappen. Ouderlingen zijn nu eenmaal geen beroepsondervragers en overtreders komen er vaak met de schrik van af. Over de Getuigen van Jehova zou ik een heel boek kunnen schrijven: zowel over de vele positieve dingen als wat negatief is.

