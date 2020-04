Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Vakantie annuleren kan dure grap worden" 16 april 2020

Wij hadden onze vakantie gepland eind augustus, bij een recreatiepark in Nederland. We hadden hiervoor een annuleringsverzekering afgesloten, maar bij mijn open vraag of we hierop een beroep konden doen in het geval we eind augustus nog altijd niet op vakantie naar het buitenland mogen, kregen we heel snel het antwoord "Neen". Na wat e-mails over en weer en wat aandringen konden we uiteindelijk toch omboeken naar augustus 2021, tegen een meerprijs van 61 euro oftewel een extra van 10 euro per dag, en dit op nog bijna 16 maanden verwijderd van de nieuwe datum! Geen enkele menselijke noch begripvolle kant te bespeuren om dit af te handelen. Gelukkig zag ik nadien in de verkoopsvoorwaarden dat we met 15% van de huurprijs te betalen alsnog kunnen annuleren. Voor wie even niet oplet, kan een annulatie van een vakantie een dure grap worden, zeker als de datum van vertrek dichterbij komt. Men houdt je in een wurggreep waar je geen weerwerk tegen kan bieden. Dat er gevolgen zullen zijn op wat Covid-19 aanricht, kan zelfs een blinde zien. Maar dat men nu reeds, zonder omkijken, de klanten gaat trachten te pluimen, tart bij mij elke verbeelding.

Filiep Houthoofdt

