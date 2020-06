Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Dat ene bezoekje zou zo waardevol geweest zijn" 05 juni 2020

00u00 0

Mijn schoonvader is op 14 mei overleden. Sinds begin maart had hij ons niet meer op bezoek gezien. Drie à vier keer per week kwamen wij zwaaien naar de tweede verdieping van een hoog gebouw. Hij zwaaide terug, maar voor hem was het raden naar wie er stond, want zien deed hij niet meer goed. Telefoneren met de hulp van verzorgenden was ook geen succes, schoonvader was heel slechthorend. Hij weende veel en vroeg aan de verzorgenden wat hij misdaan had en of wij kwaad op hem waren omdat we hem geen bezoek meer brachten. Vanop straat zagen wij dat hij fel vermagerd was. De laatste twee weken mochten we hem al eens zien achter glas op de benedenverdieping als je een welwillende verzorgster had en dat waren ze bijna allemaal. Buiten die ene keer dan dat ze geen tijd hadden, maar schoonvader wel op het terras van de tweede verdieping zetten zodat we hem konden zien vanop straat, met twee verzorgsters wachtend naast hem. Eentje was dan toch naar beneden kunnen komen, denk ik dan. Ik begrijp ook wel dat het niet altijd gemakkelijk en leuk voor hen is, maar dat op één na laatste bezoekje zou zo waardevol geweest zijn.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen