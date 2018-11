BRIEF van de dag "Kunnen we hier extra cash afhalen?" 09 november 2018

00u00 0

Eén voor één sluiten de bankkantoren in kleine gemeentes. Daardoor krijgen kleine zelfstandigen zoals ik elke dag klanten over de vloer die extra cash willen afhalen bij hun betaling. Als ze een mooie aankoop hebben gedaan, vinden we dat - als de kassa het tenminste toelaat - geen probleem. Maar er zijn ook mensen die binnenkomen, niets kopen en diezelfde vraag stellen. Of klanten die één twix of één blikje cola kopen en vragen om extra cash af te halen... Dan zitten wij aan het hoge tarief bij Bancontact voor een kleine aankoop. Resultaat: verlies op de verkoop! Ik dacht dat dat wettelijk niet was toegelaten in België. De kosten doorrekenen aan onze klanten is bij wet in ieder geval verboden.

Als kleine zelfstandige geraak ik daardoor een beetje gefrustreerd, zeker als je dan in de krant leest dat ING vanaf volgend jaar een halve euro zal aanrekenen voor een geldopname aan een automaat die niet tot de bank behoort (krant van gisteren, blz. 4). Zijn hier dan geen regels voor? Kosten aanrekenen voor iets wat volledig automatisch verloopt? Wij hebben aan hun afgewimpelde verrichtingen veel werk en krijgen er niets voor terug, integendeel, het kost ons nog geld!

Claudia uit Holsbeek

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN