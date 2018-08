BRIEF van de dag "Ook Vlaamse vrouwen moeten overlevingspensioen delen met een andere" 21 augustus 2018

Ik wens te reageren op uw artikel van gisteren: 'Verbod op polygamie in België, maar toch moeten 700 vrouwen hun pensioen delen met een andere'. Het artikel laat uitschijnen dat alleen vrouwen uit de Maghreblanden in deze situatie verkeren. Dat is niet zo. Ook Vlaamse, autochtone vrouwen ondervinden deze onrechtvaardigheid. Ik was 62 jaar en 38 jaar getrouwd toen mijn echtgenoot overleed. Mijn overlevingspensioen moet ik delen met zijn eerste vrouw, van wie hij wettelijk gescheiden was na 12 jaar huwelijk en voor wie hij nooit alimentatie heeft moeten betalen omdat ze zelf een inkomen had. Ze geniet nu dus van een eigen pensioen uit het onderwijs én een overlevingspensioen. De verdeling van het overlevingspensioen is ook niet in verhouding tot het aantal huwelijksjaren. Blijkbaar is deze onrechtvaardigheid verankerd in onze Belgische wetgeving.

