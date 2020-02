Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Psychisch lijden hoeft niet altijd uitzichtloos te zijn" 05 februari 2020

De uitspraak in het proces over de euthanasie van Tine Nys heeft mij veel verdriet gedaan. In 1994 is mijn zus uit het leven gestapt. Ik kan met geen woorden zeggen hoe dat voelt, en welke impact het heeft op de omgeving. Mijn zus was in behandeling bij een psychiater en een psycholoog. Ik ben achteraf met hen gaan praten. Ze hadden nooit de ernst van de situatie ingezien. Jarenlang heb ik wrok tegenover hen gekoesterd. 20 jaar geleden werd ik zelf depressief. Ik ben verschillende keren in de psychiatrie opgenomen, ik heb verschillende psychiaters gezien die verschillende diagnoses gaven. Ik werd verslaafd aan alcohol om mijn depressieve gevoelens te onderdrukken. Als je verslaafd bent, kan je niet helder meer nadenken. Mijn vrienden haakten af, alleen mijn familie bleef.

Ik heb ook geprobeerd om een einde te maken aan mijn leven, maar dat is niet eenvoudig. Ik ben in een gesloten afdeling opgenomen, dagenlang vastgebonden aan een bed. Als de psychiater bij me kwam, zei ik alleen dat ik wilde sterven. Als er toen de mogelijkheid was geweest om euthanasie te plegen, dan zou ik deze brief niet hebben kunnen schrijven.

Zo'n 7 jaar geleden stuurde een psychiater mij naar een diagnosecentrum omdat hij vermoedde dat ik een bipolaire stoornis had. De diagnose was inderdaad: bipolaire stoornis. Ik kreeg medicatie en sindsdien is mijn leven veranderd. Ik werk weer, ben opnieuw getrouwd, heb weer vrienden, heb een goede band met mijn kinderen die vroeger niet begrepen wat er met mij aan de hand was.

Ik wil absoluut niet zeggen dat Tines probleem kon opgelost worden met een goede psychiater en de juiste medicatie. Ik wil wel zeggen dat jarenlang psychisch lijden niet altijd uitzichtloos is, al ervaart diegene die psychisch lijdt dat wel zo.

Ik wil Tines zussen een hart onder de riem steken. Jullie hebben gevochten voor jullie zus, niet enkel vóór haar dood, maar ook erna, en dat siert jullie. Voor mij zijn jullie de winnaars van dit proces, en niet de dokters met hun dure topadvocaten. Minister Geens wil immers dat psychisch lijden beter gedefinieerd wordt en dokters zullen hopelijk beter nadenken alvorens euthanasie te plegen bij een psychisch lijdende.

Naam bekend

