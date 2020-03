Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Gestrande bejaarden moet je geen sms sturen. Bel hen op" 27 maart 2020

00u00 0

Mijn 88-jarige vader en zijn 83-jarige vriendin waren op overwintering op Tenerife. Dat doen ze al 15 jaar. Toen ze in februari vertrokken, was er nog niets aan de hand. Ze hadden enkel een retourticket gekocht (dus zonder hotel) bij TUI. Normaal zouden ze op 5 april terugvliegen. Maar dan was er dus de corona-uitbraak. Toen bleek dat ze vroeger moesten vertrekken en ze ook in lockdown zaten, heeft mijn vader de hulp ingeroepen van mijn dochter.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis