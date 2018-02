BRIEF van de dag "AVI-leestoets: kinderen leren dat lezen fijn is" 05 februari 2018

Ik heb in mijn carrière honderden AVI-leestoetsen afgenomen. De kinderen wisten niet eens dat de tijd werd genoteerd. Er was nooit sprake van stress, minder vlotte lezertjes krijgen immers een aangepaste tekst aangeboden en die voelen zich dan op hun gemak. Wie beweert dat die toetsen zijn kind stress bezorgen, heeft - sorry - te maken met een proefleider die het niet goed aanpakt. Normaal worden deze toetsen één keer per jaar afgenomen. Hoeveel stress kan dat veroorzaken? En wat de 'tijdsdruk' betreft: een kind dat een bepaald niveau aankan, heeft (volgens de normen van AVI ) tijd genoeg. Het is echt niet nodig om een tekst te gaan 'aframmelen'. Deze toetsen zijn niét bedoeld om leerlingen vooruit te helpen of om een score geven op hun rapport. Ze zijn gewoon een indicatie om geschikte leesstof te vinden, met als enig doel: kinderen leren dat lezen fijn is!

