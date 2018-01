BRIEF van de dag "Tranen met tuiten geweend bij verhalen pesters" 29 januari 2018

Op de vooravond van de Vlaamse Week tegen Pesten lieten jullie volwassen pesters getuigen over hun gedrag in hun jonge jaren. Ik ben als jong meisje zwaar gepest. Erover praten kon ik later wel, maar nooit tot in detail. Bij de getuigenissen van de pesters ben ik evenwel tranen met tuiten beginnen wenen. Ik schrok er zelf van dat er nog zoveel nare emoties bovenkwamen. Het duwde me met mijn neus op de feiten. Ik moet verwoorden wat me is aangedaan, zoniet zal ik altijd aan mezelf blijven twijfelen... Mijn pester was een jongen uit mijn klas. Jaren heb ik uitnodigingen voor klasreünies in de vuilnisbak gegooid, uit schrik weer met hem geconfronteerd te worden. Als meisje van 18 ging ik graag naar fuiven. Ik stond niets vermoedend op de dansvloer en kreeg plots een pint bier over mijn hoofd. Daar sta je dan vol schaamte. Tot drie keer toe heeft hij dat gedaan, ik werd telkens langs achteren aangevallen. Op een keer had hij een brandende sigarettenpeuk in mijn juten schoudertas gegooid. Ik had het niet gemerkt, maar toen ik thuis kwam vroeg mijn moeder boos of ik gerookt had. Pas dan vond ik zijn peuk die een gat in mijn tas had gebrand. Het ging steeds verder. Hij was een bisser en had al een auto. Als hij me zag, gaf hij plankgas om dan vlak voor mij te remmen. Ik werd zo bang dat ik midden het schooljaar van klas ben gewisseld. Iedereen liet me links liggen uit schrik ook slachtoffer te worden. Ik ben nu 50 jaar en zou tot op heden graag de confrontatie aangaan, maar ik durf niet. Ik heb faalangst en heb daardoor al vele kansen gemist. Zo heb ik al honderd schilderijen gemaakt, maar ik durf ze niet te tonen uit schrik afgewezen te worden.

