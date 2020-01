Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "Gelukkig en werkbaar 2020 in de klas" 06 januari 2020

Bij het begin van het tweede semester wens ik alle Vlaamse leraren een gelukkig en werkbaar 2020 toe. Mogen zij dit jaar opnieuw de nodige autonomie en het nodige respect ervaren om met gezag en vertrouwen onze kinderen en kleinkinderen in hun groei naar wijsheid en volwassenheid te begeleiden. Laat hen beschikken over een ijzersterke gezondheid, fysiek én mentaal, want er zijn nu al te weinig vervangers te vinden die een vereist bekwaamheidsbewijs kunnen voorleggen. Laat ook veel meer jonge mensen opnieuw voor leraar studeren en laat opnieuw meer mannen voor het beroep kiezen, zodat het lerarenkorps een correctere weerspiegeling wordt van de m/v-verhouding in de maatschappij. Onderwijsverantwoordelijken, zorg ervoor dat leraren in alle scholen opnieuw belast worden met een haalbare opdracht en zich mogen en kunnen focussen op hun kerntaak, het lesgeven zelf. Herstel de autoriteit van de leraar. Trek hun gezag niet langer in twijfel. Stop met al die zinloze administratieve rompslomp, zoals bij manifest onaanvaardbaar gedrag of jammerlijk falen van een leerling alles zo minutieus mogelijk op papier moeten zetten. Stop de nog altijd toenemende juridisering. Vermijd dat de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep verder afkalft. Sta niet toe dat leraren het onbehaaglijk gevoel krijgen dat ze niets mogen of kunnen. Heb opnieuw respect voor de professionele expertise van de leraar. Fnuik die niet met allerhande regeltjes of met zogenaamd vernieuwende methodieken die kort daarna weer even plots worden afgeblazen. Geef leraren dringend hun beroep, hun initiatief en passie, hun pedagogische vrijheid en professionaliteit terug. Geef hen de kans om hun liefde voor hun vak aan hun leerlingen door te geven. Geef hen de kans om, rekening houdend met de richting die de leerling kiest, naast vaardigheden, opnieuw de nodige kennis en vakgebonden inhouden aan te leren. Geef de leraar eindelijk weer volop de kans om met veel enthousiasme, inspiratie en professsionele gedrevenheid voor de klas te staan. De leerlingen en tegelijk de kwaliteit van ons onderwijs kunnen er alleen maar wel bij varen.

