BRIEF van de dag

25 januari 2019

Annelies vertelde in de krant van gisteren hoe ze als jonge vrouw MS kreeg, maar toch graag leeft. Ik begrijp haar volkomen. Ik ben een 56-jarige ingenieur die 30 jaar geleden de diagnose van MS gekregen heeft. Ook ik neem geen enkele medicatie tegen MS en bleef zelfs tot in oktober 2017 deeltijds werken. Maar dan kreeg ik te horen dat ik ook prostaatkanker had, uitgezaaid... Deze diagnose deed mijn MS in het niets verzinken. Ik probeer nu te leven van dag tot dag, terwijl ik weet dat mijn einde heel nabij is. Ik heb twee zonen van 24 en 27 jaar en ondertussen ben ik ook opa geworden van een kleindochter, Leona, die nu 2 maanden is. Ik hoop nog zoveel mogelijk mooie dingen mee te maken en hou me vast aan mijn laatste grassprietjes. Het verhaal van Annelies pakte mij, vooral toen ze zei dat ze hoopte 60 jaar te worden. Ook ik hoop 60 jaar te worden, maar er is veel kans dat ik dat niet haal, tot mijn grote spijt. Ik zou toch zo graag oud willen worden, maar die kans zal mij ontnomen worden.

Rik Bostoen

