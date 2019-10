Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag "AUTOKEURING REKENT NIET UITVOERBARE MILIEUTEST AAN" 07 oktober 2019

Ik heb afgelopen week mijn voertuig aangeboden aan het keuringsstation in Geel. Probleem: mijn voertuig kan, technisch gezien, de sterk verouderde milieutest niét ondergaan. Het toerental bij stationair draaien is namelijk begrensd op 2.500 toeren per minuut. Ik heb dit dan ook uitgelegd aan de medewerker en die heeft de test dan ook niet uitgevoerd. Groot was en is nog steeds mijn verbazing dat het keuringsstation de toeslag voor de milieukeuring (12,40 euro) wél aanrekende, zonder dat hier een prestatie tegenoverstond. Overleg met de chef van het keuringsstation heeft niets opgeleverd. Hij stelde laconiek voor om de test 'pro forma' uit te voeren, door gewoon de afvoer aan de uitlaat te koppelen, op het gaspedaal te duwen en op die manier de test toch als uitgevoerd te beschouwen. Dit ruikt bij mij al sterk naar frauduleuze praktijken. Op een forum op het internet heb ik inmiddels ontdekt dat sommige keuringsstations de test niet aanrekenen wanneer die niet kan uitgevoerd worden en sommige dus wel. Blijkbaar vragen de medewerkers al langer een vakje waarop kan aangevinkt worden of de test al dan niet kan uitgevoerd worden wegens technische beperkingen. Ik heb geen principieel probleem met een milieutest, maar ik kan er niet bij dat de apparatuur niet wordt aangepast aan de hedendaagse wagens.

Martijn De Swert

