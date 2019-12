Exclusief voor abonnees BRIEF van de dag Beke snoeit in preventieve gezondheidszorg 17 december 2019

00u00 0

Als paramedicus ga ik dagelijks aan de slag met kinderen, die ik help te relativeren. Helaas heb ik moeten vaststellen dat men op de meest absurde manier aan het besparen is in de gezondheidszorg. Ruimte voor extra mankracht is er niet. Mensen die uitvallen, worden niet meer vervangen. Ik kan mijn patiëntjes zelfs geen beloning meer geven na hun harde werk: ook daar is geen geld voor. Dat doet pijn, want de glimlach die je dan van hen krijgt, daar doe je het voor. Niet voor het loon.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis