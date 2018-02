BRIEF VAN DE DAG "Had er maar een Ivo Poppe aan het sterfbed van mijn broer gestaan" 01 februari 2018

Half februari 1994 kreeg ik plots telefoon van een Antwerps ziekenhuis. Of Marc V. mijn broer was. Hij was na zijn echtscheiding al jaren op de dool. Hij ging als kok regelmatig werken in het buitenland, en in de tussenperiodes verbleef hij in mijn gezin of dat van onze broers of zussen, of vrienden. Of werd hij opgenomen. Mijn broer kampte namelijk met een zwaar drankprobleem, met levercirrose tot gevolg. Hij was acht jaar eerder zelfs geschrapt van de levertransplantatielijst, omdat de omliggende organen waren aangetast. Maar nu was hij stervende en de verpleegster van dienst vroeg me langs te komen. Ik vond mijn broer in coma, maar wonder boven wonder ontwaakte hij daar weer uit. Wij zagen wel dat deze situatie onomkeerbaar was en waakten om beurten bij hem, opdat hij niet alleen zou moeten sterven. Communiceren kon hij enkel nog met zijn ogen en met gebaren. Hij verging echter van de pijn. Je hoorde zijn gehuil vaak al aan de andere kant van de gang. Omdat ze geen blijf met hem wisten, hadden ze hem bij de armen en benen aan zijn bed vastgebonden. Hij werd kunstmatig gevoed. Meerdere keren heb ik gevraagd om de pijnbestrijding op te drijven, maar ik kreeg meteen te horen: Je zit hier in een katholiek ziekenhuis, dat is bij ons niet bespreekbaar. De euthanasiewetgeving was er nog niet. Wat ze wel deden, was nog een nieuwe soort medicatie op hem uittesten. Hadden wij toen maar een Ivo Poppe aan zijn bed gehad. Op een bepaald moment kon ik het echt niet meer aanzien hoe mijn broer moest lijden. Ik heb met het kussen in mijn handen gestaan en het op zijn gezicht gelegd... maar kon het niet opbrengen om hem te doden. Had ik medicatie in zijn infuus kunnen spuiten, dan had ik het gedaan. Uiteindelijk ben ik op 31 maart razend het kabinet van de behandelende dokter binnengestapt. "Met welk recht laat u mijn broer zo afzien?", heb ik gevraagd. Uiteindelijk hebben ze toch een pijnbehandeling opgestart en op 1 april is hij rustig overleden na een lijdensweg van zes weken. Ik ben later als vrijwilliger op een dienst palliatieve zorg gaan werken, om dit te kunnen plaatsen.

