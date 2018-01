BRIEF VAN DE DAG Rouwbrieven (veel) te laat 00u00 0

Mijn moeder werd op vrijdag 5 januari begraven, maar op donderdag 4 januari had nog niémand zijn brief ontvangen. Nochtans zijn de brieven op zaterdag 30 december gepost. Omdat ik de postbedeling niet vertrouwde, had ik de mensen die over een mailadres beschikten een mail gestuurd en anderen telefonisch verwittigd. Spijtig genoeg heb ik verscheidene mensen niet kunnen bereiken. Op maandag 8 januari zijn de eerste rouwbrieven aangekomen en dan spreek ik over slechts enkele.

