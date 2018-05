BRIEF van de dag "Zorg liever voor begeleiding ná maagoperatie" 22 mei 2018

Yoleen Van Camp (N-VA) wil psycholoog en diëtist laten terugbetalen voor mensen met overgewicht, om op die manier een maagoperatie te vermijden. Ikzelf heb een 'gastric bypass', een maagoperatie dus, ondergaan in 2013, en ik kan u verzekeren dat geen mens op een dag opstaat met het idee 'Waarom zou ik geen maagoperatie laten doen?'Nee, al de mensen die een dergelijke operatie hebben ondergaan, hebben daarvoor reeds verschillende diëten uitgeprobeerd. Het is trouwens een conditio sine qua non om een terugbetaling te krijgen. Een arts moet bevestigen dat de patiënt effectief ettelijke pogingen heeft gedaan om af te vallen, maar zonder succes. En ook een gesprek met een psycholoog staat op de planning. Een dergelijke maagverkleining is dus wél een doordachte beslissing van iemand ten einde raad.

